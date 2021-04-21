Иномарка насмерть сбила пешехода на юго-западе Москвы
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 3 Карта всех событий
Ночью во вторник, 21 апреля, водитель Mercedes на улице Дмитрия Ульянова сбил 39-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент произошел возле дома № 3.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Москве.
Читайте также: Полицейский в США застрелил 16-летнюю афроамериканку