Вирусолог посоветовала не откладывать вакцинацию до осени

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Согласно требованию Роспотребнадзора, все россияне, прибывающие из-за границы, обязаны дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Данные меры являются вполне обоснованными, если взять во внимание возможность ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Такого мнения придерживается завкафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По ее словам, во многих странах, в том числе и в Европе, специалисты фиксируют увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19, поэтому подобные меры просто необходимы.

— В настоящий момент ведется серьезный и ежедневный мониторинг за новыми мутациями коронавирусной инфекции, — подчеркнула эксперт.

Как пояснила доктор медицинских наук, пересечение привезенных из-за границы штаммов и местных национальных вариантов может привести к образованию вируса, от которого пока нет защиты с помощью вакцин. Поэтому в целях профилактики подобного случая данное мероприятие, по ее словам, гражданам нужно рассматривать только как защиту людей от отягчения заболеваемости, отмечает Nation News.

При этом вирусолог рекомендовала россиянам не посещать другие страны без острой необходимости. Она также посоветовала не откладывать вакцинацию, так как это единственный способ остановить распространение инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Идею о предоставлении льгот прошедшим вакцинацию пенсионерам оценили в Госдуме