Вооруженное ограбление совершено в магазине на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мичуринский проспект, 24 Карта всех событий

Неустановленный мужчина совершил вооруженное ограбление в цветочном магазине на западе Москвы. Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, в ночь на 20 апреля неизвестный с пистолетом зашел в цветочный магазин по адресу Мичуринский проспект, дом 24. Пригрозив оружием, злоумышленник забрал у продавщицы пять тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

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