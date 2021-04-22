Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки алкоголя в 2020 году

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В 2020 году Роспотребнадзор добился утилизации или уничтожения 1450 партий алкогольной продукции объемом 33 тонны. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за прошлый год ведомством по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ было исследовано около 65 тысяч проб алкогольной продукции.

По санитарно-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям проб не обнаружено, по микробиологическим показателям 1,19 процента проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 1,24 процента проб не соответствовало заявленным требованиям, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что потребление вина в России сократилось на 10 процентов в 2020 году.

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