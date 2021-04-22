Автобус № 746 начнет работать по выходным

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Долгопрудная Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров, что автобусный маршрут № 746 начнет работать по выходным дням.

Как уточняет перевозчик, с субботы, 24 апреля, автобус № 746 будет ходить в субботу и воскресенье. Отправление от конечных пунктов: «Северный — 4-й микрорайон» — с 7:00 до 20:30, «Станция МЦД «Долгопрудная» — с 7:14 до 20:45.

При этом маршрут автобуса останется неизменным.

Актуальное расписание и маршруты столичного наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее МЧС москвичей предупредили о переносе автобусной остановки в Можайском районе.

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