Фестиваль уличной культуры «ART-Газон» пройдет в Москве
Культурный центр имени И.М. Астахова приглашает горожан 24 апреля принять участие в первом открытом фестивале уличной культуры «ART-Газон». Фестиваль приурочен к 95-летию образования центра.
Гости фестиваля смогут оценить работу стрит-арт художников, которые намерены до неузнаваемости преобразить газон. За музыкальное сопровождение отвечает диджей «Black Star» - Yarik Step.
Изюминкой мероприятия будет финальное шоу. Зрителям под вокально-танцевальное сопровождение покажут дизайнерскую одежду. Хэдлайнером показа является стилист Света Глинкина. Музыкальным сопровождением шоу выступит группа Queens Sisters - российское женское трио.
Гость фестиваля из США - Евгений Дедюк - покажет мастер-класс по современной хореографии.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте центра.
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