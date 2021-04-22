Еще 8996 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 8996 случаев COVID-19 выявили в 85 регионах России за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 22 апреля.

Среди выявленных пациентов 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции 397 человек, выздоровели 8934 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом: в столице зафиксировано 2704 новых случаев COVID-19. Санкт-Петербург находится на втором месте: в городе за сутки зафиксировали 682 новых случая коронавируса. На третьем месте — Московская область, где выявили 590 пациентов с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии выявлено 4 736 121 случай COVID-19. Скончались за все время 107 103 человека, вылечились от коронавируса 4 361 807 пациентов.

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