Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные врачи вылечили еще 1907 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1907 пациентов от COVID-19 за сутки

Иван Юминов

Здоровье

За минувшие сутки врачи в московских больницах вылечили еще 1907 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 22 апреля.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 977 880 горожан.

При этом в городе были выявлены 2704 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1902 человека, скончались 54 гражданина.

Столичные врачи вылечили еще 1907 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось о том, что еще 8996 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Греф заявил, что Россия не сможет избежать третьей волны COVID-19

статистикакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в