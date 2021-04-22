Столичные врачи вылечили еще 1907 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За минувшие сутки врачи в московских больницах вылечили еще 1907 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 22 апреля.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 977 880 горожан.

При этом в городе были выявлены 2704 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1902 человека, скончались 54 гражданина.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось о том, что еще 8996 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки.

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