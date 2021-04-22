Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Москвы пригласил горожан на выставку «Жизнь замечательных вещей»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы пригласил горожан на выставку «Жизнь замечательных вещей»

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы представляет выставку-игру «Жизнь замечательных вещей», где свои работы выставляют юные художники

Экспозиция условно поделена на семь частей, которые отражают «значение вещей», «взаимопонимание», «защиту», «терапию», «расширение возможностей», «очищение» и «идеологию». При этом каждый экспонат вовлекает посетителей в игру — замысел детских работ не всегда понятен с первого взгляда.

В каждый детский раздел помещены объекты из коллекции музея. Так, в разделе «идеология», где юные авторы представили образы будущего, Музей Москвы выставляет плакаты и документальные фотографии.

На выставке разворачиваются присущие любому возрасту надежды, чаяния и опасения. В названии выставки главным оказывается слово «жизнь», позитивные интонации и юмор.

Выставка открыта с 24 апреля до 27 июня, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Персональная выставка Николая Фешина откроется в Третьяковской галерее

Музей Москвыдетивыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в