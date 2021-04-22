Музей Москвы пригласил горожан на выставку «Жизнь замечательных вещей»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы представляет выставку-игру «Жизнь замечательных вещей», где свои работы выставляют юные художники

Экспозиция условно поделена на семь частей, которые отражают «значение вещей», «взаимопонимание», «защиту», «терапию», «расширение возможностей», «очищение» и «идеологию». При этом каждый экспонат вовлекает посетителей в игру — замысел детских работ не всегда понятен с первого взгляда.

В каждый детский раздел помещены объекты из коллекции музея. Так, в разделе «идеология», где юные авторы представили образы будущего, Музей Москвы выставляет плакаты и документальные фотографии.

На выставке разворачиваются присущие любому возрасту надежды, чаяния и опасения. В названии выставки главным оказывается слово «жизнь», позитивные интонации и юмор.

Выставка открыта с 24 апреля до 27 июня, сообщается на сайте музея.

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