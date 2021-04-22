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Коуч назвал пользу энергетических вампиров для обычных людей
Фото: Youtube / Ходят слухи

Коуч назвал пользу энергетических вампиров для обычных людей

Виктория Федотова

Общество

Коуч, автор метода персональной трансформации Александр Палиенко объяснил, чем энергетический вампир полезен для обычного человека.

— Вампиры — это люди, которые нас спасают от наших успехов, удач, реализации, если мы их себе не запланировали. Мы сами притягиваем к себе людей, которые уберут наше внутреннее напряжение, чтобы оно не порвало нас на маленькие кусочки, — отметил Палиенко в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам коуча, определение того, насколько человек реализован, будет четко видно, если с ним есть люди, которые ноют, обижаются, ведут пустые разговоры, завидуют или делают гадости.

— Это показатель того, что ты не реализуешь того, что тебе прописано по программе по максимуму. Как только ты сталкиваешься с вампиром, тут же начинаешь мечтать больше, делать больше, убирать сомнения, глобальнее мыслить, и они сразу отваливаются. Это твое подсознание к тебе подтягивает таких людей, чтобы тебя спасти. Они спасители по-своему, — считает коуч.

Психолог отметил, что, если люди терпят энергетических вампиров, после общения с ними людям плохо и они чувствуют себя опустошенными, им нужно помечтать и подумать о глобальных вещах и начать действовать.

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мнение экспертапсихологэнергетические вампиры
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