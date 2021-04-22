Ихтиолог назвал причину массового наплыва сельди к берегам Сахалина

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Большой косяк сельди был замечен у побережья Корсаковского района на Сахалине вечером 21 апреля. Местные рыбаки ловили рыбу с помощью ведер и сачков. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, подобный наплыв связан с резким ростом численности сельди.

— Подобное поведение рыбы отмечается не только на Сахалине и Дальнем Востоке, но и в принципе в мире. Это нормально, — считает эксперт.

При этом он добавил, что подобный всплеск происходит достаточно редко. При этом он происходит и в Черном море. Вдоль берега можно заметить огромные косяки хамсы и кефали, отмечает телеканал 360. Кроме того, по словам ихтиолога, иногда подобное поведение рыб можно увидеть возле берегов Калифорнии.

По словам Сергея Леонтьева, рыба, которая вот так появляется на мели, не является сумасшедшей или отравленной, поэтому люди могут без страха ловить и готовить ее.

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