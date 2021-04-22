Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ихтиолог назвал причину массового наплыва сельди к берегам Сахалина
Фото: sxc.hu

Ихтиолог назвал причину массового наплыва сельди к берегам Сахалина

Елена Фролова

Общество

Большой косяк сельди был замечен у побережья Корсаковского района на Сахалине вечером 21 апреля. Местные рыбаки ловили рыбу с помощью ведер и сачков. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, подобный наплыв связан с резким ростом численности сельди.

— Подобное поведение рыбы отмечается не только на Сахалине и Дальнем Востоке, но и в принципе в мире. Это нормально, — считает эксперт.

При этом он добавил, что подобный всплеск происходит достаточно редко. При этом он происходит и в Черном море. Вдоль берега можно заметить огромные косяки хамсы и кефали, отмечает телеканал 360. Кроме того, по словам ихтиолога, иногда подобное поведение рыб можно увидеть возле берегов Калифорнии.

По словам Сергея Леонтьева, рыба, которая вот так появляется на мели, не является сумасшедшей или отравленной, поэтому люди могут без страха ловить и готовить ее.

Читайте также: Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

Сахалинрыбасельдь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в