«Какие-то выдумки»: врачи рассказали, на кого на самом деле влияет погода

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Человек с легкостью адаптируется к любым метеорологическим условиям. Нет повода говорить о влиянии погоды на самочувствие людей, кроме случаев патологии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

— Что в этой погоде необычного? Она совершенно нормальна для этого времени года. Ее влияние на организм — какие-то выдумки! Ну дождь и дождь! Никак это не влияет, — отметила Ярцева.

По словам эксперта, метеозависимыми можно назвать лишь людей, имеющих хронические заболевания, повреждения сосудов. Им сложнее адаптироваться к перепадам атмосферного давления.

— Речь идет о людях с патологией. Но даже эти люди могут тренировать свои сосуды путем физической активности, регулярной кардионагрузки и контроля своего состояния, — объяснила врач.

Ярцева добавила, что организм человека использовался для физических нагрузок с начала его существования. Он прекрасно адаптирован к перепадам солнечной активности. Гораздо более пагубными для здоровья, по мнению эксперта, являются другие факторы.

— Человек перестал двигаться, начал курить, пить, есть жирную пищу. Именно это теперь на нем отрицательно сказывается, а не солнечная активность, — заключила Ярцева.

Такого же мнения придерживается врач Александр Остапенко. Он дал простой совет по борьбе с плохим самочувствием.

— Рекомендую вести ЗОЖ и заниматься любимым делом — тем, что приносит положительные эмоции. Тогда все будет хорошо, — заключил он.

Ранее метеорологи сообщили о грядущей «погодной лихорадке», которая продолжится до конца недели.

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