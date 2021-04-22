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«Домушник» украл из столичной квартиры более 5 миллионов рублей
Фото: Pixabay

«Домушник» украл из столичной квартиры более 5 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Саввинское шоссе, Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который подозревается в краже денег и драгоценностей на сумму более пяти миллионов рублей из столичной квартиры. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанным оказался 49-летний ранее судимый житель Подмосковья. Он взломал дверь квартиры, находящейся на Саввинском шоссе, и похитил из нее деньги и ювелирные украшения. Через некоторое время преступник был задержан в арендуемой им квартире.

— В ходе проведения обыска по месту его временного проживания в Богородском городском округе полицейские обнаружили и изъяли: отмычки, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, ювелирные украшения, именные пластиковые карты, наручные часы, одежду и обувь, — рассказала Петрова.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по МО

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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