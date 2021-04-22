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Набережную Марка Шагала украсят работами современных художников
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Набережную Марка Шагала украсят работами современных художников

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Генеральный директор архитектурного бюро Андрей Асадов рассказал, что набережную Марка Шагала планируют украсить работами современных художников. Арт-объекты будут посвящены художникам эпохи авангарда.

Асадов отметил, что будущие инсталляции планируется сделать в виде небольших интерактивных павильонов. Арт-объекты будут распределены по всей длине парка.

— Мы придумали серию арт-объектов, распределенных по всей длине парка и посвященных различным художникам эпохи авангарда. Мы предложили такую идею, что современные художники могут создавать масштабные архитектурные инсталляции, посвященные тому или иному художнику, которые могли бы работать не только как арт-объекты, но и как небольшие интерактивные павильоны, — рассказал Асадов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее уже говорил о том, что реконструкция набережной Марка Шагала позволит сформировать единую систему набережных по левому берегу Москвы-реки. Архитектурное бюро Андрея Асадова разрабатывает концепцию будущего проекта. Реконструкция затронет часть набережной от Таганского района до района Печатники.

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