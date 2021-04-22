Набережную Марка Шагала украсят работами современных художников

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Генеральный директор архитектурного бюро Андрей Асадов рассказал, что набережную Марка Шагала планируют украсить работами современных художников. Арт-объекты будут посвящены художникам эпохи авангарда.

Асадов отметил, что будущие инсталляции планируется сделать в виде небольших интерактивных павильонов. Арт-объекты будут распределены по всей длине парка.

— Мы придумали серию арт-объектов, распределенных по всей длине парка и посвященных различным художникам эпохи авангарда. Мы предложили такую идею, что современные художники могут создавать масштабные архитектурные инсталляции, посвященные тому или иному художнику, которые могли бы работать не только как арт-объекты, но и как небольшие интерактивные павильоны, — рассказал Асадов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее уже говорил о том, что реконструкция набережной Марка Шагала позволит сформировать единую систему набережных по левому берегу Москвы-реки. Архитектурное бюро Андрея Асадова разрабатывает концепцию будущего проекта. Реконструкция затронет часть набережной от Таганского района до района Печатники.

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