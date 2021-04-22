Синоптик объяснил, почему дачникам не стоит спешить с посадками

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Многие жители столичного региона уже вовсю готовятся к дачному сезону и планируют высаживать первую рассаду. Однако, по словам метеорологов, спешить не стоит, так как с конца текущей недели и всю первую половину следующей в утренние часы ожидаются заморозки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Начало следующей недели будет холодным с небольшими осадками преимущественно в виде дождя, с дневными температурами до плюс 12 градусов. И с ночными заморозками до нуля — минус двух градусов. Мы будем наблюдать их в ранние часы до среды включительно, — отметил метеоролог.

О том, что в ближайшие дни москвичам не стоит ждать потепления, ранее говорил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По мнению специалиста, небольшие благоприятные изменения в столичном регионе ожидаются лишь 22 и 23 апреля. В эти дни термометры будут показывать плюс 15–17 градусов. Но уже в субботу холодный фронт «обнулит эту волну тепла», заключил метеоролог.

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