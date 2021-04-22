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Россиянина, задержанного по делу об организации непристойной фотосессии, депортируют из ОАЭ
Фото: instagram/alexkontsov

Россиянина, задержанного по делу об организации непристойной фотосессии, депортируют из ОАЭ

Полина Долганова

В мире

Правоохранительные органы Арабских Эмиратов сняли обвинения с россиянина Алексея Концова по делу об организации фотосъемки с обнаженными девушками. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.

В сообщении говорится, что Концов должен покинуть страну в 16:15 по местному времени (15:15 по московскому).

Напомним, мужчина был задержан в начале апреля вместе с 12 девушками из Украины, которые фотографировались на балконе одного из небоскребов в Дубае без одежды.

Все участники фотосъемки были также депортированы из ОАЭ, сообщает РИА Новости.

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