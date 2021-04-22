Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москалькову повторно избрали на должность уполномоченного по правам человека
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Москалькову повторно избрали на должность уполномоченного по правам человека

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Государственная дума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека. Этот пост она занимает второй раз. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

Вторым кандидатом на должность был депутат Иван Сухарев.

— Эта работа выполняется очень эффективно в силу вашей компетенции профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах, — сказал про работу Москальковой председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Москалькова в свою очередь поблагодарила парламент и президента России Владимира Путина. Омбудсмен будет занимать пост в течение пяти лет.

Читайте также: Москалькова поддержала идею не разлучать в СИЗО женщин с детьми до трех лет

омбудсменуполномоченный по правам человекаТатьяна Москалькова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в