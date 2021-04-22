Москалькову повторно избрали на должность уполномоченного по правам человека

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Государственная дума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека. Этот пост она занимает второй раз. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

Вторым кандидатом на должность был депутат Иван Сухарев.

— Эта работа выполняется очень эффективно в силу вашей компетенции профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах, — сказал про работу Москальковой председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Москалькова в свою очередь поблагодарила парламент и президента России Владимира Путина. Омбудсмен будет занимать пост в течение пяти лет.

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