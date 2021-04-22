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Россияне предпочли в поездах нижние полки купе
Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Россияне предпочли в поездах нижние полки купе

Юлия Павлушова

Транспорт

Россияне предпочитают при поездках в поездах дальнего следования занимать нижние спальные полки купе. Об этом свидетельствуют данные исследования Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Эксперты изучили анкеты 780 пассажиров.

Удобство верхних полок купе россияне оценили несколько ниже. При этом большинство опрошенных для поездок в плацкарте не выбрали бы верхние полки.

Размещать и перевозить ручную кладь пассажирам удобно как в купейном, так и в плацкартном вагоне, сообщает РИА Новости.

Все респонденты высоко оценили удобство использования USB-розеток и ламп индивидуального освещения при поездках в поездах.

Ранее сообщалось, что движение московских поездов изменится на МЦД-2 с 1 по 10 мая.

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