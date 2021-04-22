Бизнес-парк с апартаментами построят в поселении Мосрентген

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Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Дудкино Карта всех событий

В ТиНАО будет возведен бизнес-парк с апартаментами. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор).

Объект появится в деревне Дудкино поселения Мосрентген. Строительство будет выполнено за счет инвестора. Застройщику уже выдано разрешение на проведение работ.

Специалисты возведут корпуса 1.1, 1.2 и 1.3 общей площадью 73,2 тысячи квадратных метров. Здесь расположатся апартаменты и встроенные офисные помещения. На прилегающей территории будет создана общественная зона с местами для отдыха. Также рабочие установят спортивные и детские площадки, гостевые парковки. Подъезд к домам организуют с Киевского шоссе по проектируемой улично-дорожной сети, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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