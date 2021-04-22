Захарова: Трудно представить, что спецслужбы США не знали о покушении на Лукашенко

Фото: МИД РФ

Трудно представить, чтобы спецслужбы США ничего не знали об организации таких акций, как покушение на убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах, — сказала официальный представитель МИД.

Также Захарова добавила, что расследование заговора против Лукашенко ведется по линии ФСБ, а значит, говорить о подробностях «не в нашей компетенции», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй является гражданином Белоруссии.

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