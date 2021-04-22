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Реконструкция «На машине времени по Александровской слободе» пройдет в ДК «Стимул»
Фото: Анна Быкова

Реконструкция «На машине времени по Александровской слободе» пройдет в ДК «Стимул»

Ольга Маркова

Культура

Дом культуры «Стимул» 15 мая примет участие в праздновании Дня исторического и культурного наследия Москвы. Дом культуры приглашает москвичей и гостей столицы на интерактивно-познавательную программу «Индекс прошлого. Взгляд в будущее».

Вниманию гостей представят интерактивную экскурсию — реконструкцию «На машине времени по Александровской слободе», в ходе которой участники окажутся в торгово-промышленной жизни Москвы конца ХIХ века.

В программе также: концерт, мастер-классы, фотовыставка «Мне бы родину найти, чтоб с собой не унести», показ этнографических костюмов, экспозициянародных инструментов «Живые истоки» и народные игры. А вечером взрослых посетителей ждут на спектакле «Опасные связи» театральной студии «Визави» по пьесе английского драматурга Кристофера Хэмптона.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, сообщается на сайте организации.

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