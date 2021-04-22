Минтранс РФ планирует продавать субсидируемые авиабилеты через госуслуги

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Министерство транспорта вместе с Пенсионным фондом РФ прорабатывает возможность продажи субсидируемых авиабилетов через портал госуслуг. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

— С Пенсионным фондом мы эту тему прорабатываем, — рассказал Белавинцев в ходе совещания в Совете Федерации.

Он также отметил, что железнодорожные билеты уже возможно приобретать через портал госуслуг. Возможность продажи авиабилетов через портал планируется ввести к концу 2021 года, пишет РИА Новости.

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