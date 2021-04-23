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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 апреля

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 23 апреля, погоду в столичном регионе будет определять холодный атмосферный фронт. Он принес облачную погоду с прояснениями и кратковременным дождем, возможна гроза.

Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 13 до 18 градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, вероятны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик объяснил, почему дачникам не стоит спешить с посадками.

Читайте также: Теплый циклон и холодный фронт. Как изменится погода на следующей неделе

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