Новый сервис для столичных предпринимателей появился на платформе МИК

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Сервис «Технологический брокеридж» начал работу на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в пятницу, 23 апреля.

— У компаний, которые обращаются в департамент за поддержкой, достаточно разные потребности — одни ищут партнеров или инвесторов, другим не хватает компетенций в реализации сложных инновационных проектов. Новый сервис уникален тем, что предприятия смогут получить в режиме одного окна все необходимые ресурсы для развития технологического проекта любой сложности, — рассказал руководитель ведомства.

Услуга предназначена для участников кластера. Им нужно будет подать заявку и кратко описать свой проект. После этого с компанией проведут интервью, где определят потребности проекта. Затем ее получит аккредитованный технологический брокер, который реализует запрос компании.

Пилотной сферой сервиса стала медицина и фармацевтика, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что более 300 сделок в сфере легкой промышленности завершили на платформе МИК.

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