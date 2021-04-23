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Новый сервис для столичных предпринимателей появился на платформе МИК
Фото: freepik.com

Новый сервис для столичных предпринимателей появился на платформе МИК

Иван Юминов

Город

Сервис «Технологический брокеридж» начал работу на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в пятницу, 23 апреля.

— У компаний, которые обращаются в департамент за поддержкой, достаточно разные потребности — одни ищут партнеров или инвесторов, другим не хватает компетенций в реализации сложных инновационных проектов. Новый сервис уникален тем, что предприятия смогут получить в режиме одного окна все необходимые ресурсы для развития технологического проекта любой сложности, — рассказал руководитель ведомства.

Услуга предназначена для участников кластера. Им нужно будет подать заявку и кратко описать свой проект. После этого с компанией проведут интервью, где определят потребности проекта. Затем ее получит аккредитованный технологический брокер, который реализует запрос компании.

Пилотной сферой сервиса стала медицина и фармацевтика, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что более 300 сделок в сфере легкой промышленности завершили на платформе МИК.

Читайте также: МИК подвел итоги отбора инновационных компаний для подготовки презентаций инвесторам

столичные предпринимателиАлексей Фурсинсервис
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