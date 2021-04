Названы вредные свойства разных видов чая

Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Четыре вида чая чаще всего провоцируют проблемы со здоровьем. Такое мнение озвучили зарубежные диетологи.

Так, чай с лимоном, который популярен у жителей многих стран, обладает повышенным числом фторидов, а также уровнем кислотности. Это повышает риск появления кариеса и язв в полости рта.

Не отличается безопасностью и еще один распространенный вид чая — с мятой. По словам эксперта по питанию Селин Бейтчман, частое употребление такого чая «может вызывать раздражение и оказывать отравляющее действие на организм», сообщает Eat This, Not That!

В чае из окопника содержатся алкалоиды пирролизидина. Это вещество провоцирует тяжелое поражение печени, предупреждает врач-диетолог Хиба Батул на портале Public Health Nutrition.

Специалисты обращают внимание, что чай из солодки способен поднимать уровень кровяного давления, поэтому пить его следует с осторожностью.

