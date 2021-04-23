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Коронавирус выявили у 8840 человек за сутки в России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 8840 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за последние сутки выявлено более 8,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в пятницу, 23 апреля.

В стране за сутки коронавирус зафиксировали у 8840 человек. Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа от инфекции скончались 398 человек, выздоровели 9407 пациентов.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в столице — 2502, Санкт-Петербурге — 694 и Московской области — 609.

Коронавирус выявили у 8840 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

В РФ на сегодняшний день выявили 4 744 961 случай коронавируса. За все время пандемии умер 107 501 человек с COVID-19, вылечились от COVID-19 4 371 214 пациентов.

Коронавирус выявили у 8840 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее президент Абхазии сообщил, что республика не планирует усложнять правила въезда для туристов.

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