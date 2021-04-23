В Кремле рассказали, какую тему Путин не будет обсуждать с Зеленским в случае встречи

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Темой разговора президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могут стать двусторонние отношения, при этом российский лидер не планирует обсуждать с коллегой тему Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 23 апреля.

Он отметил, что Владимир Путин уже упоминал, что именно он согласен обсудить на встрече с Зеленским.

— Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где идет «война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Владимир Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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