Безопасность на матчах РПЛ в столице на выходных обеспечат более 3,5 тысячи человек

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Безопасность на футбольных матчах 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которые пройдут в Москве 24 и 25 апреля, обеспечат более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу, 23 апреля.

В субботу, 24 апреля, команды «Динамо» и «Химки» сыграют на Центральном стадионе «Динамо». Во время него задействуют более 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Во время игры «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» за безопасностью проследят 2,3 тысячи сотрудников силовых служб, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее гендиректор «Динамо» рассказал, как клуб будет привлекать новых болельщиков.

Читайте также: Дзюба назвал распад Суперлиги победой футбола