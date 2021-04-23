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Литва решила выслать из страны двух сотрудников российского посольства
МИД Литвы принял решение выслать двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства в пятницу, 23 апреля.
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