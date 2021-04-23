Квест «В поисках Феникса» пройдет в парке «Царицыно»

Фото: Анна Быкова

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает взрослых и детей 2 мая принять участие в квесте «Птичий переполох, или В поисках Феникса».

В старинном парке, в котором расположена усадьба, обитают несколько десятков видов птиц. Квест — замечательная возможность познакомиться с орнитофауной Царицына.

В начале эколого-просветительского мероприятия участники получат маршрутные листы, которые проведут их по живописным тропинкам. Завершить прогулку можно в оранжереях, где и обитает один из героев квеста — Феникс.

Участие в квесте — бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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