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УЕФА может возместить Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей Евро-2020
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

УЕФА может возместить Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей Евро-2020

Кирилл Николаев

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может возместить Санкт-Петербургу затраты на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы (Евро-2020). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

По его словам, если УЕФА примет это решение, то оно будет логичным.

— Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено, — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее УЕФА перенес три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург примет встречи группы E. Всего в городе пройдет семь игр Евро-2020. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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