«В мозге все перелопачивается»: биолог рассказал, как измерить любовь

Фото: Youtube / А поговорить?

Доктор биологических наук Вячеслав Дубынин заявил, что любовь можно измерить. За привязанность отвечает кора больших полушарий мозга на фоне положительных эмоций.

— Мы же не с секса начинаем, а присматриваемся, трогаем… Обнюхали, а там уже и до размножения дойдет. Все это можно померить. Очень хорошо меряется влюбленность – яркое чувство. Когда формируется привязанность. Вот весна, вы видите в метро эти замершие парочки: обнялись и застыли. В этот момент идет взаимное запечатление. В мозге все перелопачивается, то, существо, которое было на периферии, оказывается самым главным здесь и сейчас, — пояснил эксперт.

Дубынин отметил, что состояние влюбленности можно измерить, глядя на активацию зон мозга в томографе и энцефалограмме, можно посмотреть гормональные изменения.

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