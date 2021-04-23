Володин заявил о необходимости совершенствования механизмов борьбы с лихачами на дорогах
Механизмы борьбы с агрессивным вождением нуждаются в совершенствовании. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В частности, он запустил в своем Telegram-канале опрос об эффективных способах борьбы с лихачами.
По словам спикера парламента, обсуждение проблемы продолжается в Госдуме. Эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные идеи — от возвращения к советской балльной системе учета нарушений до конфискации транспортных средств.
Вячеслав Володин добавил, что в Японии, например, злостным нарушителям грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов, в Великобритании агрессивное вождение, если оно привело к чьей-то смерти, наказывается заключением на срок до пяти лет, а в Сингапуре сроки заключения и штрафы в случае повторного нарушения удваиваются.
— Кстати, в большинстве стран со злостными нарушителями борются жестче, чем у нас, при этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности, — написал председатель парламента.
Ранее Дептранс Москвы попросил водителей соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды.
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