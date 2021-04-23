Польша обвинила Россию в обострении отношений

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Польские власти, которые объявили персонами нон грата сотрудников российского посольства, обвинили Россию в обострении отношений с международным сообществом. Об этом в пятницу, 23 апреля, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

В МИД Польши сообщили, что Россия якобы ведет агрессивную политику, которая направлена на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом. При этом в Варшаве утверждают, что Польша последовательно выступает за диалог и деэскалацию. В сложившейся ситуации страна оставляет за собой право адекватно реагировать на решение МИД России, сообщает РИА Новости.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. В МИД республики подчеркнули, что это решение принято из-за нарушения дипломатами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Польши. В ответ МИД России объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до 15 мая 2021 года.

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