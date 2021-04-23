Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Польша обвинила Россию в обострении отношений
Фото: Pixabay

Польша обвинила Россию в обострении отношений

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Польские власти, которые объявили персонами нон грата сотрудников российского посольства, обвинили Россию в обострении отношений с международным сообществом. Об этом в пятницу, 23 апреля, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

В МИД Польши сообщили, что Россия якобы ведет агрессивную политику, которая направлена на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом. При этом в Варшаве утверждают, что Польша последовательно выступает за диалог и деэскалацию. В сложившейся ситуации страна оставляет за собой право адекватно реагировать на решение МИД России, сообщает РИА Новости.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. В МИД республики подчеркнули, что это решение принято из-за нарушения дипломатами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Польши. В ответ МИД России объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до 15 мая 2021 года.

Читайте также: В МИД России заявили об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

ПольшаМИД Россиидипломаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в