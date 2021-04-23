Провидец Игорь Вечерский дал прогноз всем знакам зодиака

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Провидец рассказал, что ждет каждого представителя астрологического круга с 26 апреля.

Овен

Этому знаку зодиака советуют на предстоящей неделе разобраться с прошлыми проблемами, потому что дальнейшее затягивание чревато немалыми сложностями. Овну в ближайшие дни представится отличная возможность для того, чтобы реализовать все планы.

Телец

Астрологические знаки в обычном положении говорят о том, что грядущие семь дней должны быть загружены минимально. Не стоит планировать важные события. И если есть возможность, лучше перенести все встречи до наступления более благоприятного периода. Также в ближайшие дни не следует принимать важных решений. Руны советуют сконцентрироваться на текущих проблемах.

Близнецы

Перевернутые руны говорят о том, что в этот промежуток месяца в профессиональной деятельности могут возникнуть новые вопросы, которые нужно будет решить самостоятельно. Чтобы справиться со всеми задачами, придется много потрудиться. Поэтому сейчас следует сделать перерыв, а со следующей недели начать усердную работу.

Рак

Для Рака откроются отличные возможности для перемен, о которых он давно мечтал. Однако наступление долгожданных изменений может вызывать сложности. К ним необходимо заранее подготовиться, поэтому сейчас следует сконцентрироваться на планировании.

Лев

Перевернутая руна «ансуз», а также «уруз» и «эваз» говорят о том, что нужно обратить внимание на сферу отношений с окружающими. Во всех вопросах в течение семи дней лучше руководствоваться личным восприятием действительности, а не общепринятым мнением. Следует наладить общение с коллегами и перспективными партнерами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Дева

Знаки дадут хорошие возможности найти способ преодолеть существующие проблемы и достичь желаемого результата. В этом Девам поможет в первую очередь обостренная в данный период интуиция. Эффективность действий во многом будет зависеть от того, насколько хорошо представители этих знаков будут чувствовать ситуацию.

Весы

Представители Весов на этой неделе смогут преуспеть в самых разных сферах и отраслях. На следующей неделе Весы смогут достичь высоких результатов, спланировать важные дела и события. Вероятно, им предстоит поездка, которая прояснит многие вещи.

Скорпион

Перевернутая руна «беркана», а также другие символы предупреждают, что на следующей неделе будет непросто. Не все будет идти, как было запланировано, и не каждый человек из окружения сможет оказать поддержку. Поэтому придется договариваться о компромиссах. Представителям этих знаков нужно быть готовыми к тому, что не каждая из поставленных задач будет завершена.

Стрелец

Символы этого знака предупреждают о том, что возможные финансовые затруднения могут навести на нужные мысли и помочь принять по-настоящему важное и верное решение. В ближайшие семь дней Стрельцы смогут открыть пути, которые для них казались недоступными из-за недостатка средств.

Козерог

Руны «гебо», «лагуз» и «соуло» откроют отличные возможности в построении продуктивных отношений с окружающими людьми и деловыми партнерами, коллегами и близкими. Высшие силы вдохновят и пробудят творческую жилку, и это поможет найти новый способ взаимодействия с миром.

Водолей

Перевернутая руна «кено», а также другие знаки говорят о том, что Водолеи уделяют недостаточно внимания контролю над всеми текущими в жизни процессами. Это накладывает определенную нагрузку, которую постоянно приходится преодолевать, прикладывая дополнительные усилия. Следующая неделя будет благоприятной для того, чтобы сконцентрироваться на накоплении необходимых ресурсов для реализации планов.

Рыбы

Высшие силы советуют раскрыть давно вынашиваемые планы, поделиться ими с нужными людьми и заполучить поддержку. Также Рыбам нужно проанализировать сферу необходимых для достижения целей ресурсов. Крайне важно не планировать на следующую неделю слишком много, не вдаваться в крайности и накопить для этого запас необходимых сил, сообщает 5-tv.ru.

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