Татьяна Голикова назвала одну из приоритетных задач государства

Фото: Пресс-служба Совфеда

Повышение качества образования является одной из приоритетных задач государства. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Она поприветствовала участников и организаторов финала профессионального конкурса «Учитель будущего». Голикова отметила, что парк науки и искусства «Сириус» принимает будущих педагогов из 47 регионов России. Около 30 процентов участников конкурса уже являются сотрудниками образовательных учреждений.

— Вы стремитесь к профессиональному росту, пробуете свои силы в разных конкурсах и проектах, что очень важно для реализации в профессии. Повышение качества образования — одна из приоритетных задач государства, — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер РФ считает важным сохранять традиции российской школы. Тем не менее, нужно идти в ногу со временем и применять самые передовые и востребованные методики в образовательной сфере.

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