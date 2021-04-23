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«После Пасхи остались»: видео с разноцветными цыплятами набрало миллионы просмотров
Фото: Instagram / ptencoff

«После Пасхи остались»: видео с разноцветными цыплятами набрало миллионы просмотров

Виктория Федотова

Животные

Видео про разноцветных цыплят стало вирусным, набрав более трех миллионов просмотров в Сети за сутки. На коротком ролике в Instagram видно, как женщина подходит к открытому багажнику машины, где продают цыплят. В семи поддонах есть черные, серые, желтые и другие птенцы.

В подписи к видео в шутку значится, что это «яйца, оставшиеся после Пасхи».

В комментариях пользователи заявили, что цыплята похожи на живые фрукты:

«Мне без очков не стоит даже подходить. Подумала, что сливы и персики шевелятся»; «Серенькие, как котятки».

Были и те, кто посчитал, что птиц покрасили специально, однако в комментариях объяснили причину — разная порода:

«Народ, который пишет, что цыплята бедные и помрут после окраса... Серьезно. Почитайте о породах кур, ну там съездите в деревню, там поинтересуйтесь, от чего зависит цвет цыпленка».

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