Совет Федерации узаконил понятие «тренер-преподаватель»

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Совет Федерации законодательно закрепил понятие «тренер-преподаватель». Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

Изменения вносятся в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Из документов следует, что понятие «спортивная подготовка» определяется теперь как учебно-воспитательный процесс.

Кроме того, законом закрепляется понятие «тренер-преподаватель», а также вносятся уточнения в понятия «детско-юношеский спорт» и «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

Отмечается, что дополнительная программа спортивной подготовки будет определяться как программа, «направленная на всестороннее физическое и нравственное развитие, совершенствование спортивного мастерства обучающихся, разрабатываемая и утверждаемая организацией, осуществляющей образовательную деятельность», пишет РИА Новости.

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