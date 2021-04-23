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Совет Федерации узаконил понятие «тренер-преподаватель»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Совет Федерации узаконил понятие «тренер-преподаватель»

Никита Абрамов

Спорт

Совет Федерации законодательно закрепил понятие «тренер-преподаватель». Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

Изменения вносятся в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Из документов следует, что понятие «спортивная подготовка» определяется теперь как учебно-воспитательный процесс.

Кроме того, законом закрепляется понятие «тренер-преподаватель», а также вносятся уточнения в понятия «детско-юношеский спорт» и «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

Отмечается, что дополнительная программа спортивной подготовки будет определяться как программа, «направленная на всестороннее физическое и нравственное развитие, совершенствование спортивного мастерства обучающихся, разрабатываемая и утверждаемая организацией, осуществляющей образовательную деятельность», пишет РИА Новости.

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