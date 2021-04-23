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Москвичка продолжительное время воровала алкоголь в столичных магазинах
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичка продолжительное время воровала алкоголь в столичных магазинах

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Москвичка, подозреваемая в серии краж товаров из сети магазинов самообслуживания, задержана в Москве. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Трое сотрудников нескольких продовольственных магазинов обратились с заявлениями в территориальный отдел полиции. Они сообщили о кражах алкогольных напитков и продуктов питания из помещений торговых точек. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. В результате проверки по подозрению в серии краж, задержали местную жительницу на улице Перерва. По словам представителя ведомства, 28-летняя девушка ранее уже была судима.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее «ВМ» писала о мошеннице, которая обокрала свою жертву, убедив ее в необходимости снять порчу. Подозреваемая подошла к молодой девушке в метро и убедила ее в том, что на нее наложено проклятье. Юная особа поверила мошеннице и согласилась на проведение обряда. Однако, чтобы все прошло «удачно», девушка должна была принести сверток с украшениями и деньгами. В ходе манипуляций мошенница подменила настоящий сверток на поддельный и скрылась. На данный момент злоумышленница уже задержана.

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Происшествиякража в магазинеМосква
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