Видеораспознавание лиц в метро Москвы помогло выявить 600 находящихся в розыске человек

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Система видеораспознавания лиц, установленная в московском метро, за несколько месяцев помогла найти 600 человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В марте стало известно, что в 2020 году полиция задержала свыше 260 преступников, которые находились в федеральном розыске. Еще более 700 россиян удалось привлечь к ответственности за правонарушения, уточнил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

По словам мэра Москвы, в столице уменьшилось количество случаев угона машин и квартирных краж из-за систем фото- и видеонаблюдения, пишет ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости пересмотреть уголовное право из-за роста интернет-преступности.

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