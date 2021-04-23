Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Видеораспознавание лиц в метро Москвы помогло выявить 600 находящихся в розыске человек
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Видеораспознавание лиц в метро Москвы помогло выявить 600 находящихся в розыске человек

Анастасия Волоснова

Город

Система видеораспознавания лиц, установленная в московском метро, за несколько месяцев помогла найти 600 человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В марте стало известно, что в 2020 году полиция задержала свыше 260 преступников, которые находились в федеральном розыске. Еще более 700 россиян удалось привлечь к ответственности за правонарушения, уточнил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

По словам мэра Москвы, в столице уменьшилось количество случаев угона машин и квартирных краж из-за систем фото- и видеонаблюдения, пишет ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости пересмотреть уголовное право из-за роста интернет-преступности.

Читайте также: Сергей Собянин: Около 30 процентов услуг в МФЦ переведут в онлайн

Сергей Собянинпреступлениелицо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в