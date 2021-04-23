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Режим работы ряда автобусных остановок изменят в центре Москвы с 24 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Режим работы ряда автобусных остановок изменят в центре Москвы с 24 апреля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 1-й Бабьегородский переулок Карта всех событий

Ряд автобусных остановок в районах Якиманка и Лефортово начнут работать по новому режиму с субботы, 24 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в районе Якиманка появится остановка «1-й Бабьегородский переулок» для автобуса № 144. Новую остановку поставят на улице Большая Якиманка, она будет расположена между остановками «Метро «Октябрьская» и «3-й Голутвинский переулок».

Кроме того, в столице перенесут остановку «Лефортовский рынок», расположенную на Авиамоторной улице. Для автобуса № 59 при следовании в центр ее перенесли на 60 метров вперед. В свою очередь для автобусов № 59, 730 и 032 при следовании из центра остановку передвинули на 30 метров назад, пишет агентство городских новостей «Москва».

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