Режим работы ряда автобусных остановок изменят в центре Москвы с 24 апреля

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Россия, Москва, 1-й Бабьегородский переулок Карта всех событий

Кроме того, в столице перенесут остановку «Лефортовский рынок», расположенную на Авиамоторной улице. Для автобуса № 59 при следовании в центр ее перенесли на 60 метров вперед. В свою очередь для автобусов № 59, 730 и 032 при следовании из центра остановку передвинули на 30 метров назад, пишет агентство городских новостей «Москва».

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