«Все перетрогали и везде перелазили»: Алена Рапунцель привела сына на «Дом-2»

Фото: instagram/alenatoffi_official

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель забрала своего двухлетнего сына Богдана на съемочную площадку реалити-шоу. Первое время это не получилось сделать, потому что Алена жила в женской спальне, где ребенку просто не было места.

После того как Алена и ее бойфренд Илья переехали в отдельную комнату, молодая мама сразу же забрала сына к себе.

— Забрали сыночка к нам. Ужасно скучаем по нему, когда он дома, а мы на «Поляне». Заехали в отдельную комнату, всю ночь вещи раскладывали. Всю «Поляну» изведали. Все перетрогали и везде перелазили. Богдану здесь очень нравится, — рассказала Алена в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram / Алена Рапунцель

Напомним, 2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске шоу «Дом-2» в своем эфире. Проект получил название «Дом-2. Новая любовь». Формат реалити-проекта будет таким же, каким был на канале ТНТ, на котором почти 16 лет выходило это шоу. Влад Кадони согласился быть одним из ведущих проекта.

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