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Онлайн-курс для самозанятых запустят на столичном портале
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Онлайн-курс для самозанятых запустят на столичном портале

Виктория Родимкина

Город

ГБУ «Малый бизнес Москвы» 26 апреля запустит онлайн-курс для самозанятых «Стартап-школа МБМ» на портале mbm.mos.ru.

На протяжении пяти дней участники будут проходить комплексную подготовку, которая поможет открыть собственное дело.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, курс носит прикладной характер. Самозанятые послушают лекции и поучаствуют в практических заданиях.

— Почти 44 процента выпускников «Cтартап-школы МБМ» 2020 года из числа физических лиц уже открыли свое дело, находятся в процессе открытия или планируют сделать это позже, — сказал глава департамента.

Программа предусматривает лекции о генерировании идей для бизнеса, создании бизнес-модели и бизнес-плана, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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предпринимателисамозанятыеАлексей Фурсин
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