Онлайн-курс для самозанятых запустят на столичном портале
ГБУ «Малый бизнес Москвы» 26 апреля запустит онлайн-курс для самозанятых «Стартап-школа МБМ» на портале mbm.mos.ru.
На протяжении пяти дней участники будут проходить комплексную подготовку, которая поможет открыть собственное дело.
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, курс носит прикладной характер. Самозанятые послушают лекции и поучаствуют в практических заданиях.
— Почти 44 процента выпускников «Cтартап-школы МБМ» 2020 года из числа физических лиц уже открыли свое дело, находятся в процессе открытия или планируют сделать это позже, — сказал глава департамента.
Программа предусматривает лекции о генерировании идей для бизнеса, создании бизнес-модели и бизнес-плана, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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