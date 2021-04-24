Володин призвал Запад остановить «скатывание мира»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал западные страны приложить усилия и остановить «скатывание мира», а также поступиться своими амбициями. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 24 апреля.

Он призвал Запад заняться внутренними делами и правами граждан. Вячеслав Володин отметил, что западные страны жестко относятся к народу.

— Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести? — написал спикер Госдумы.

Политик призвал Америку и западных журналистов «вести себя прилично» и перестать «по-хамски» относиться к России.

— Весь мир может скатиться в этот ужас, — отметил политик.

Вячеслав Володин добавил, что США, Великобритании и другим европейским странам следует поступиться своими амбициями.

Ранее американские власти оценили результаты санкций против России.

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