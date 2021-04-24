Полицейские нашли пропавшего на северо-востоке Москвы 8-летнего мальчика

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Полицейские Северо-Восточного административного округа Москвы нашли пропавшего восьмилетнего мальчика, которого мать оставила ждать перед входом в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что в территориальный отдел полиции в Свиблове обратилась москвичка, которая сообщила о пропаже ее восьмилетнего сына. Женщина рассказала, что ушла в магазин, а ребенок остался ждать ее на улице.

— Когда она вернулась, мальчика на месте уже не было. Около четырех часов женщина вместе с родными искала сына по району самостоятельно, но безуспешно, — уточняется в сообщении.

Добавляется, что сотрудники полиции подключились к поискам через 15 минут. В результате правоохранители обнаружили мальчика на одной из детских площадок и передали его матери.

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