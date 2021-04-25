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Синоптики сообщили москвичам о прохладной погоде 25 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о прохладной погоде 25 апреля

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 25 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе сохранится влажно-прохладная, атмосферное давление пониженное, кислородный режим неблагоприятный. Такие внешние условия могут негативно сказываться на здоровье и вызывать развитие метеопатических реакций. В группе риска находятся лица более старшего возраста, имеющие хронические заболевания суставов, позвоночника, бронхо-легочной системы, а также перенесшие в недавнем прошлом острые заболевания.

Неустойчивая погода с частыми перепадами температуры, атмосферного давления и дефицитом кислорода в приземном слое воздуха — это дополнительная нагрузка на организм людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с синдром переутомления. Рекомендации сводятся к соблюдению режима труда и отдыха, выполнению назначений врача, а также к использованию общеукрепляющей терапии и оздоровительных методов.

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