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Эксперт объяснила, что делать, если отпуск совпал с майскими праздниками
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснила, что делать, если отпуск совпал с майскими праздниками

Иван Юминов

Общество

Многие россияне столкнулись с проблемой из-за того, что они взяли отпуск на майские праздники до того, как президент РФ Владимир Путин сделал эти дни выходными. О том, как поступить в этой ситуации, рассказала доцент Торгово-промышленной палаты России Людмила Иванова-Швец в воскресенье, 25 апреля.

— Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска, либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем, — приводит слова эксперта «РГ».

Ранее стало известно о том, что Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавирусной инфекции и укрепления здоровья российских граждан.

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отпусксовет экспертамайские праздники
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