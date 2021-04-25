Усиление ветра ожидается в Москве 25 апреля

26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

До конца дня 25 апреля ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Департамент призвал горожан оставаться бдительными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.

Ранее сообщалось, что текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю.

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