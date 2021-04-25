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Италия закрыла въезд из Индии из-за нового штамма COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Италия закрыла въезд из Индии из-за нового штамма COVID-19

Иван Юминов

В мире

Власти Италии закрыли въезд на территорию страны всем, кто посещал в последние две недели Индию из-за нового штамма коронавируса в этой стране. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца в воскресенье, 25 апреля.

— Лица, постоянно проживающие в Италии, смогут вернуться, сделав тест при выезде и въезде с обязательством карантина. Всем, кто были в Индии в последние 14 дней и уже находятся в нашей стране, следует сделать тест, войдя в контакт со службами предупреждения заболевания, — сообщил министр на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что в Индии обнаружили новый штамм COVID-19, которому присущи две мутации одновременно.

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ИталиякоронавирусИндия
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