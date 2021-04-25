Юрист объяснила, кому не нужно платить налог с продажи жилья

Фото: pixabay.com

Юрист Елена Валенцева разъяснила, в каких случаях у владельцев квартир есть право не платить налог с продажи жилья.

— Налог в размере 13 процентов с реализации жилого помещения могут не платить те, кто владел им более трех лет, — рассказала эксперт.

При этом данное правило распространяется лишь на имущество, полученное по наследству от близких родственников, либо приобретенное до 1 января 2016 года, подаренное родственниками, приватизированное или купленное по договору ренты. Также сюда относится то жилье, что является единственным у владельца.

В остальных случаях срок владения жильем, после которого человек освобождается от уплаты налога при продаже, составляет пять лет, отмечает ФАН. Кроме того, платить данный государственный сбор не нужно в том случае, сели сумма дохода от реализации жилья составила менее одного миллиона рублей.

Читайте также: Юрист рассказала про налог при покупке квартиры и налоговый вычет